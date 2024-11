Mette le ali e vola Berlino “Una femmina”, il lungometraggio d’esordio di Francesco Costabile ufficialmente nella rosa della prestigiosa Berlinale 2022. Il regista, originario di Cosenza, si è ispirato al libro inchiesta di Lirio Abbate “Fimmine ribelli” e alle storie crudelmente vere di Maria Concetta Cacciola e Giusy Pesce, donne del fronte che hanno voltato le spalle alla ’ndrangheta pagando un conto salatissimo. La sceneggiatura del film è frutto del lavoro corale Lirio Abbate, Serena Brugnolo e Adriano Chiarelli. Il film, che vede il debutto sul grande schermo dell’intensa Lina Siciliano, attrice che dà il volto alla protagonista Rosa, ed è prodotto da Tramp Limited, O’Groove con la distribuzione di Medusa.

La trama

Siamo in Calabria. I monti cinturano un piccolo paese dell’entroterra dove i corsi d’acqua ormai sono lingue di terra arida. Rosa vive la gioventù lì, carezzando la cicatrice che le ha lasciato nell’anima la morte della madre suicida. Ma lei non crede a quella morte volontaria e cerca, cocciutamente, una verità che brucia come un fuoco sulla pelle. Rosa scoprirà che i colpevoli di quella tragedia sono proprio i membri della sua stessa famiglia che avevano scelto di lavare nel sangue un’onta ritenuta imperdonabile: la scelta della donna di diventare testimone di giustizia.