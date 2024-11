L'Università Pontificia Comillas di Madrid ha conferito il titolo di "dottore honoris causa" al filosofo, accademico e scrittore italiano Nuccio Ordine, considerato uno dei massimi esperti di Giordano Bruno e del Rinascimento: un riconoscimento attribuito al professore — in una cerimonia a cui ha assistito personalmente — «per la sua difesa dell'educazione come mezzo per raggiungere il pieno sviluppo personale e l'integrazione sociale solidale, al di là di qualsiasi obiettivo di natura materiale».

Secondo il rettore di questa università gesuita spagnola, Enrique Sanz, il filosofo è «un paladino della formazione umanistica» che, «con spirito critico, difende l'università come luogo di formazione e non solo tecnici o professionisti».



«Siamo qui riuniti per rendere omaggio a valori che sono indipendenti dalla persona che li difende, valori che oggi, in una società sempre più smemorata e minacciata dalla dittatura del profitto, stiamo trascurando», ha affermato Ordine in un discorso pronunciato in spagnolo. Intervento in cui ha affermato inoltre che ambiti come «l'educazione» hanno subito «danni» provocati «dall'utilitarismo» della società attuale e ha sostenuto che «solo buoni professori possono cambiare la vita di uno studente, e non piattaforme digitali o computer». L'accademico, ordinario di Letteratura Italiana presso l'Università della Calabria, è stato introdotto dalla 'laudatio' del docente Angelo Valastro Canale.