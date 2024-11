Il format Libraria sbarca su LaC tv. Il programma dalla storia ventennale condotto da Raffaele Gaetano entra ufficialmente nel palinsesto del nostro network. La mission della rubrica, già molto conosciuta e apprezzata nel panorama televisivo calabrese, è intercettare settimana dopo settimana vene e rivoli del sapere attraverso incontri con autori qualificati e qualificanti per il programma, per la televisione e per l’intera regione.

Libraria è un contenitore dalla formula vincente. Il libri rappresentano il centro della trasmissione che però ha anche la prerogativa di dare voce e spazio alla cultura a tutto tondo, dalle attività museali ai grandi festival. Raffaele Gaetano è il volto e la mente che sta dietro al progetto. «Quello con LaC rappresenta uno sposalizio come di migliori non potevano esserci in Calabria», garantisce il conduttore varcando la soglia della nostra emittente. Libraria e LaC tv hanno come denominatore comune la ricerca della qualità nei contenuti da offrire ai calabresi.

Libraria andrà in onda ogni sabato alle ore 20 e lunedì alle 13.30 a partire dal 10 novembre su LaC tv, canale 19 del digitale terrestre, e sarà visibile in contemporanea diretta streaming sul sito www.lactv.it

Servizio di Erica Cunsolo