Con una istantanea scattata nei fondali del Mar Rosso, Francesco Pacienza, è salito sul podio del Golden Turtle, tra i più prestigiosi contest di fotografia naturalistica del mondo. Originario di Altomonte, Pacienza è stato premiato nell’ambito della sezione Il mondo sommerso, nella Central House of Artist di Mosca, il più grande centro espositivo della Federazione Russa in cui hanno trovato ospitalità le mostre di artisti del calibro di Cartier Bresson e Giorgio Morandi.

Due giurie per valutare ventimila immagini

Nell'edizione 2018 hanno partecipato circa 1100 fotografi provenienti da oltre 90 nazioni. Oltre ventimila foto sono state esaminate da due giurie: una di professionisti per la parte creativa del concorso e una composta da esperti internazionali di fotografia. Pacienza si è aggiudicato il terzo posto. Lo scorso anno era stato l'unico italiano a classificarsi tra i primi dieci finalisti. Alla cerimonia era presente la direttrice degli Affari Culturali dell'Ambasciata italiana a Mosca, Olga Strada, per complimentarsi con il fotografo calabrese, successivamente ricevuto anche dal Console Generale d'Italia a Mosca, Francesco Forte.

L'istantanea scattata nel Mar Rosso

La foto premiata è stata scattata a Sharm El Sheikh, e ha richiesto un notevole impegno per la sua realizzazione: infatti il soggetto ritratto, un esemplare di uno dei più grandi molluschi bivalve, la tridacna maxima, tende a richiudersi all'avvicinarsi dei subacquei o alla improvvisa variazione di luce come avviene dopo un colpo di flash. Il Golden Turtle è anche l’evento ufficiale nell’ambito del decennio per la conservazione della biodiversità in Russia organizzato dalle Nazioni Unite. Gode del patrocinio del Ministero russo per le Risorse Naturali e Ambientali, della Società russa per la Conservazione della Natura, del Ministero russo per l’Educazione e delle Scienze e del WWF.