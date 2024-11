Tra gli eventi previsti per la primavera 2019, la Calabria in miniatura e la mostra del cinquantenario di Totò

A primavera del 2019 l'offerta turistica del Tirreno cosentino si arricchirà della "Rete Museale Regionale", una iniziativa ricca di eventi artistici e culturali. Lo ha deciso qualche giorno fa il Gal Riviera dei Cedri, durante una lunga riunione culminata con l'approvazione unanime del progetto. Gli eventi si svolgeranno in diversi Comuni dell'alto Tirreno, secondo quanto sarà stabilito nella programmazione ancora in fase di elaborazione.

La proposta era stata avanzata dal consigliere Mauro Limongi, supportato dall'entusiasmo di Sergio Basile, rappresentante della rete museale regionale.

Cos'è il Gal Riviera dei Cedri

Il Gal Riviera dei Cedri è il gruppo di azione locale del Tirreno cosentino, composto da quattro sindaci (per l'area pubblica) e cinque rappresentanti del mondo associativo (per l'area provata), il cui obiettivo è quello di di favorire lo “sviluppo locale di un'area rurale grazie all'elaborazione del piano di azione locale (PAL) e alla gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia”.

Il consiglio d'amministrazione è composto da rappresentanti scelti nel territorio che comprende i Comuni aderenti al progetto originario: Aieta, Tortora, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Verbicaro, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Diamante, Maierà, Belvedere Marittimo, Papasidero, Bonifati, Sangineto e Buonvicino.

La Rete Museale Regionale

La Rete Museale Regionale è la prima struttura interconnessa di siti museali e siti turistici Calabresi. Il partenariato con il Gal Riviera dei Cedri prevede la realizzazione di numerosi eventi raggruppati in un'unica kermesse: "La mostra di Leonardo Da Vinci, gli strumenti di un genio", "L'antica liuteria italiana tra Medioevo e Rinascimento"; esposizione della Calabria in miniatura, "Totò la mostra del cinquantenario"; la mostra "I giardini di marzo: Rino Gaetano e Lucio battisti, due miti a confronto".

Gli obiettivi della kermesse

Nuova linfa ai centri storici minori e incremento della resa produttiva da parte delle piccole imprese attraverso un generale ampliamento della domanda, legata ai grandi flussi turistici, per favorire la crescita e l'internalizzazione del territorio. Sono questi, in sintesi, i motivi per cui il Gal Riviera dei Cedri ha accolto con entusiasmo la nuova idea di intendere la destagionalizzazione del turismo.