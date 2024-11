Una mostra dedicata al “pittore del vento” e un premio al Comune di Tropea. Franco Azzinari, artista originario di San Demetrio Corone, autore contiguo alle grandi personalità del ‘900, da Hemingway a Marquez, da Fidel Castro a Soldati e a Francis Ford Coppola, esporrà le sue opere apprezzate in tutto il mondo nella kermesse Tra vento e mare, un evento a cura di Francesca Mirabelli Giordano con il patrocinio e l’organizzazione del Comune di Tropea, che si terrà al Museo diocesano dal 27 agosto al 5 settembre prossimo.

In occasione dell’inaugurazione del 27, alle 18,30, sarà attribuito anche un riconoscimento alla città di Tropea «che meglio ha saputo conservare i colori del suo mare senza macchiarlo», come riportato in un comunicato: il Premio 2019 mare pulito Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, che ha speso la propria vita per contrastare i reati ambientali e salvaguardare la sua Calabria.

Chi è Azzinari

Personalità complessa e poliedrica, di lui parlano i giudizi espressi da alcune tra le più grandi personalità del ‘900: «Azzinari è l'artista che riesce a carpire il linguaggio della natura, a sentire le voci nascoste che il vento libera nell'assordante silenzio delle distese di grano e di erbe selvatiche», ha commentato Gabriel Garcia Marquez.

«Nelle sue tele abbondano i paesaggi in cui la luce irradiante filtra come per incanto ... Dalla tela emana un non so che, odore di ginestre, di gelsomino o di grano alto, biondo, maturo, pervaso di tiepide atmosfere, mossi dal dolce vento del mediterraneo», si è espresso Federico Fellini.

«Io mi diverto molto a guardare i tanti fili d'erba eseguiti con una perfezione addirittura maniacale. La sua pittura è sorretta da una tecnica straordinaria e da una suprema bellezza del senso del colore» ha detto il critico d’arte Federico Zeri.