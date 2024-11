Questa sera, 18 ottobre, alle 18:30 alla libreria Ubik di Catanzaro, il direttore della nostra testata Pasquale Motta dialogherà con il giornalista del “Il Fatto Quotidiano” Antonio Padellaro sull'ultimo lavoro editoriale dell’ex direttore del Fatto: “Il gesto di Almirante e Berlinguer”, edito dalla PaperFirst editore. Il libro tratta un tema suggestivo: il presunto rapporto tra Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante. Almirante e Berlinguer sono sempre stati agli estremi opposti del parlamento e della lotta politica. Due uomini divisi da tutto ma vicini, forse, nella stima reciproca. Un rapporto che non doveva esserci, e che invece viene svelato dal libro di Antonio Padellaro. Rivelazioni inedite, raccontate attraverso i fatti. Di seguito, un estratto.

“È accaduto per davvero. Conosciamo i loro nomi: Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer. Ora sappiamo che s’incontrarono per quattro o sei volte tra il 1978 e il 1979. Sappiamo che il luogo prescelto era una stanza, accanto alla commissione Lavoro, all’ultimo piano di Montecitorio. Sappiamo che si vedevano preferibilmente nel deserto parlamentare del venerdì pomeriggio. Sappiamo che soltanto quattro uomini ne erano a conoscenza, di cui tre sono morti. È rimasto un solo testimone. Si chiama Massimo Magliaro. All’epoca era il portavoce di Almirante e il capo ufficio stampa del Movimento sociale italiano. Almirante e Berlinguer avevano deciso di scambiarsi informazioni riservate. Ma i colloqui tra i due leader rappresentano anche un gesto, un modo nobile di intendere la politica di cui oggi, nell’era dei social e dell’insulto mediatico, non rimane più traccia”.