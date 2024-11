Il 14 maggio il Museo del Fumetto di Cosenza, all’interno dell’ex convento Santa Chiara, riapre le porte con l’inaugurazione di due importanti mostre temporanee: “Suggestioni dantesche: la Divina Commedia illustrata” e “C’era una volta...Rendano”.

L’omaggio a Dante, che resterà aperto fino al 28 maggio, è una raccolta ispirata ai canti più celebri della Commedia dantesca, che cade nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo poeta, dall’associazione culturale Libreria in viaggio, con il sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni di Dante e del MIC, Round Robin editrice e il Museo del Fumetto di Cosenza.

Venti illustratori e vignettisti di fama internazionale hanno plasmato la propria arte dando vita a una collezione unica nel suo genere. Le immagini di Riccardo Mannelli, le tinte forti di Mauro Biani e le ambientazioni poetiche, a tratti drammatiche, create dalla fantasia di Luca Ralli sono alcune delle suggestioni visive che verranno offerte agli occhi degli spettatori. Tra gli artisti che hanno collaborato Josephine “Fumetti Brutti” Signorelli, provocatrice e passionale in un tratto che mescola erotismo e inquietudine o della poetica impressionista di Beppe Stasi, che riesce a restituire la vita stessa di Paolo e Francesca in un abbraccio quasi oscuro. Ci saranno i contributi di Margherita “La Tram” Tramutoli, disegnatrice per Unesco, e l’illustratrice e attivista siriana, Diala Brisly, che oggi vive in Francia e poi, ancora, Mattia Ammirati, Lelio Bonaccorso, Irene Carbone, Monica Catalano, Anna Cercignano, Alessandra De Berardis, Luca Ferrara, Vincenzo Filosa, Dea Politano, Andrea Scoppetta e Claudio Stassi. Tante firme prestigiose, assieme a nuovi e inaspettati talenti: Michela Di Cecio e Antonio Montano.

La mostra su Rendano è parte, invece, di un progetto che mira a rielaborare la figura di Alfonso Rendano in chiave moderna e contemporanea “Note d’artista. Segni e suoni. Omaggio ad Alfonso Rendano”, giunto alla seconda edizione, promosso da Associazione Gommalacca Factory con il contributo della Regione Calabria, il patrocinio del Comune Di Cosenza e il sostegno della Scuola e del Museo del Fumetto di Cosenza.

La retrospettiva conterrà le tavole originali realizzate dall’illustratore Gianluca Gallo che compongono la graphic novel scritta e disegnata dall'artista cosentino ed edita da Round Robin: capitolo conclusivo del più ampio progetto sul pianista Rendano, reso celebre dall’invenzione del terzo pedale indipendente.