Prima proiezione al Cinema Campus dell’Università della Calabria, tenuto a battesimo dal pluripremiato Anora, cinque Oscar vinti nella notte delle stelle. L’ateneo si arricchisce di una nuova infrastruttura culturale, rivolta principalmente alla comunità di studenti ma destinata a diventare punto di riferimento per la zona nord dell’area urbana e che si aggiunge al Teatro Auditorium Unical dove è stato inaugurato lo scorso 20 marzo il Caffè del Teatro, un punto di ristoro che si propone come luogo di ritrovo per la comunità accademica e cittadina, situato proprio alla fine del ponte Bucci.

Sarà aperto tutti i giorni fino a tarda notte dalle 7,30 alle 23,00 e non sarà solo un luogo dove gustare un ottimo caffè o un bicchiere di vino accompagnato da specialità dolci e salate, ma anche un centro culturale aperto a tutti. Gli studenti Unical avranno uno spazio per leggere, studiare e confrontarsi, e la programmazione includerà eventi di musica dal vivo, anche in notturna. Naturalmente, il Caffè sarà a disposizione del pubblico durante tutta la programmazione teatrale e musicale del Tau, nel corso di tutto l’anno.

Spettacoli a tariffa calmierata

Il Cinema Campus potrà essere raggiunto anche usufruendo del servizio navetta gratuito, operativo fino a tarda notte, collegato con tutte le residenze degli universitari. Per la visione degli spettacoli applicate tariffe calmierate per gli studenti, anche nel fine settimana. Presto entrerà in funzione una seconda sala per diversificare la programmazione e proporre sia pellicole commerciali, sia titoli d’essai. La gestione è stata affidata all’imprenditore ed impresario Pino Citrigno.

Valore aggiunto per l’ateneo

«Questo presidio è un importante valore aggiunto – ha detto il rettore Nicola Leone, presente alla prima proiezione – Avremo una programmazione quotidiana con l’obiettivo di animare sempre di più il campus. È un servizio per gli studenti, per la comunità accademica ma che si rivolge a tutto il territorio, ai paesi vicini come Montalto, San Fili e così via. Abbiamo ancora tanti progetti da portare avanti e possibilmente concludere prima della scadenza del mandato (in autunno si andrà al voto per eleggere il nuovo rettore ndr). Nei prossimi sette mesi avrete ancora tante sorprese».