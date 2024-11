«Per lo spassionato impegno ultradecennale e per la grande passione nel far conoscere le bellezze e il territorio calabrese, grazie ai suoi articoli e ai programmi televisivi». È questa la motivazione del premio Stella della Sila de Il Quindicinale, il periodico silano d'informazione consegnato a Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC Tv. Un altro importante riconoscimento per il nostro Franco Laratta che racconta ogni giorno con parole e immagini storie che rendono straordinaria la nostra meravigliosa terra. Alla cerimonia hanno preso parte anche il direttore Antonio Mancina e l'assessore Antonello Martino.