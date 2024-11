I vicoli e i bassi del paese invasi dai visitatori. Protagonisti della natività speciale sono stati i bambini. Si replica a Capodanno

Sono circa sessanta i bambini che animano il presepe vivente di San Giorgio Morgeto, in scena nei piccoli vicoli della cittadina. Un tuffo nel passato e un modo per riscoprire anche i mestieri di una volta e far conoscere ai migliaia di visitatori il paese aspromontano. 18 edizioni targate Pro Loco con il patrocinio del Comune che ogni anni diventano anche una gara di volontariato. Si replica il giorno di Capodanno.

Ecco il nostro speciale: