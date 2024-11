Sono stati illustrati i i contenuti dell'accordo tra Mibact, Regione e Comune per condividere un itinerario concertativo necessario per intraprendere questa nuova fase

Si è tenuto questa sera presso la Casa Comunale un incontro convocato dal sindaco Ugo Pugliese con le organizzazioni sindacali e Confindustria sul tema dell'Antica Kroton. Lo comunica una nota dell'ente comunale. Presenti la consigliera regionale Flora Sculco, Raffaele Falbo per la Cgil, Francesco Mingrone per la Cisl, il presidente Michele Lucente e il direttore Daniela Ruperti per Confindustria, l'assessore comunale all'Urbanistica Salvatore De Luca, e il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuseppe Germinara.





L'incontro è stato convocato a seguito della sottoscrizione dell'accordo con Regione e Ministero, per illustrare i contenuti dello stesso e condividere un itinerario concertativo necessario per intraprendere questa nuova fase che si apre con l'avvio dell'intervento che per gli strumenti, le opportunità e le risorse a disposizione può essere considerata una occasione storica per la crescita e lo sviluppo della città di Crotone e dell'intero sistema territoriale. Il sindaco Pugliese in apertura della riunione ha ripercorso le tappe che hanno consentito di raggiungere l'importante traguardo caratterizzato da una lunga fase improduttiva e da una accelerazione che l'attuale amministrazione ha dato grazie alla sinergia che si è stabilita con la Regione Calabria e con il presidente Mario Oliverio, il quale ha dato forte e decisivo impulso per l'esito positivo del progetto.





Nel corso della riunione sono state illustrate le cinque linee di intervento previste dal progetto e contenute in allegato all'accordo. Accordo che segue una logica di dinamicità e di continuo monitoraggio del processo realizzativo, prevedendo la costituzione di una governance attraverso un “tavolo direttivo” che avrà la facoltà di valutare in corso d'opera eventuali azioni migliorative, rimodulazioni dello stesso progetto, riprogrammazione degli interventi. Il sindaco Pugliese ha chiesto la massima concertazione, partecipazione ed impegno di tutti per consentire che questa grande opportunità possa generare lo sviluppo economico e sociale tanto atteso.

Grande attenzione sarà riservata al mondo del lavoro, dell'impresa e delle professioni del territorio che saranno protagonisti attivi del percorso attuativo del progetto che, comunque, dovrà promuovere un innovativo processo di crescita e di sviluppo culturale, ambientale, economico e sociale della città di Crotone. Già da questa prima fase sono arrivati importanti contributi al percorso che vedrà ulteriori momenti di condivisione inclusiva di tutte le rappresentanze istituzionali e degli attori protagonisti dello sviluppo locale con l'unico obiettivo di non disperdere la fondamentale occasione storica che la città attende da tempo.