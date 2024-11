«Ancora una volta, vivremo un pellegrinaggio spirituale, al fianco di Maria nell’ascolto della Parola di Dio». Con queste parole, il 30 aprile scorso, l’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Panzetta, ha aperto il mese mariano, dedicato alla Madonna di Capo Colonna, in occasione della “calata”, avvenuta a porte chiuse.

I festeggiamenti, anche quest’anno, risentono delle prescrizioni anti-Covid e, per la seconda volta, non culmineranno nel tradizionale pellegrinaggio verso il piccolo santuario di Capo Colonna (che avrebbe dovuto tenersi ieri sera), che ha sempre richiamato migliaia di fedeli, pronti a mettersi in cammino e in preghiera con Maria.

Per rivivere le emozioni della notte più cara a tutti i crotonesi, domenica 16 maggio alle ore 12:00 LaC Tv (canale 19 del digitale terrestre e www.lactv.it) trasmetterà un suggestivo speciale dedicato alla Madonna di Capo Colonna: l’uscita del quadro, la processione, l’arrivo al santuario mariano, ma non solo.

Un viaggio nella storia, tra fede e tradizione, arricchito da straordinarie testimonianze fotografiche degli anni ’40 e ’50, che racconterà anche la preziosa opera di restauro del quadricello, realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.