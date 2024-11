Il giovane artista lametino Diego Fazio, in arte DiegoKoi, noto in tutto il mondo per la sua arte iperrealista, ha venduto una delle sue opere più imponenti all’attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger. Quest’ultimo è venuto a conoscenza dei quadri realizzati dall’artista tramite un articolo di giornale. Si è così convinto a contattarlo, desideroso di poterne possedere una. La lunga contrattazione, durata circa un paio d’anni, ha portato alla scelta del ritratto di Abraham Lincoln come acquisto perfetto da esporre nella sua residenza privata di Santa Monica.

L’opera è una delle più grandi mai realizzate da DiegoKoi, supera i due metri e ritrae con fine accuratezza il volto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. L’artista si è detto soddisfatto della vendita e ha già provveduto a far recapitare l’opera al committente, che riceverà una sua visita a breve.

Diego Fazio, dalla Calabria al Mondo



Il 30enne originario di Feroleto Antico è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla particolarità delle sue opere: tratto distintivo della sua arte è l’utilizzo di una tecnica a matite sfumate in grado di rendere iperrealistici i volti raffigurati, come se fossero delle vere e proprie fotografie. Il suo talento lo ha portato ad esporre i suoi capolavori in prestigiose gallerie d’arte e fiere a livello internazionale, come il Wonder Works a Hong Kong curato da “The cat street gallery” nel 2013, il Clayarch Museum, il Deajeon Museum of Art e il SIMA Museum in Corea del Sud nel 2016. È inoltre ambasciatore della Caran d'ache, azienda tra le migliori al mondo nel settore delle belle arti e penne di lusso.