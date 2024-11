Sarà monsignore Gaetano Currà il nuovo direttore dell'Istituto teologico calabro "San Pio X" di Catanzaro. La nomina è stata annunciata nel corso dei lavori dell'Actus academicus 2018/2019 di fine mandato del direttore dell'Istituto teologico calabro, Don Vincenzo Lopasso e da monsignor Luigi Antonio Cantafora, moderatore degli studi e vescovo di Lamezia Terme. La cerimonia, a cui hanno presenziato monsignore Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente della Cec (Consiglio ecumenico delle chiese) e monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido-Palmi e vice presidente della Cec, ha anche visto la partecipazione dell'equipe del seminario, del corpo accademico, degli studenti e di numerosi invitati.



«Monsignor Currà - spiega una nota - è vicario episcopale per la cultura nella Diocesi di Mileto Nicotera e Tropea e parroco della chiesa "Regina Pacis" in Vibo Valentia. In campo accademico, monsignor Currà, autore di diverse pubblicazioni, è docente di Filosofia da 26 anni presso lo stesso Istituto che, lo ricordiamo, è aggregato alla Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale».