Per il progetto Antica Kroton, in appalto lavori per 30 milioni. Il Comune di Crotone ha pubblicato sulla piattaforma telematica di Invitalia la procedura di gara aperta, per un valore di 30 milioni di euro, per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto Antica Kroton che punta al recupero delle emergenze archeologiche della città. La procedura di gara è suddivisa in lotti per un importo complessivo di 29.636.820,48 euro per servizi di progettazione, servizi di verifica, lavori e servizi di collaudo. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per giorno 16 novembre.

Oltre 23 milioni di euro della somma complessiva sono destinati all'esecuzione dei lavori per le linee di intervento che riguardano l'area urbana (dal quartiere Acquabona all'ex area Ariston al recupero della cittadella fortificata) ed il percorso naturalistico e paesaggistico Collina di Santa Lucia e la fruibilità tra l'abitato Antico e l'Herion Lacinio.

«Si tratta di un passo decisivo per la realizzazione del programma - è scritto in una nota del Comune di Crotone - in quanto, a seguito di indicazione specifica dell'amministrazione, Invitalia considerata la complessità del programma, la sua articolazione in una molteplicità di interventi dislocati sul territorio cittadino e delle prestazioni necessarie per il completamento degli stessi ha individuato nella formula 'Accordo Quadro' lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi inerenti al Programma Antica Kroton.

L'Accordo Quadro, infatti, risulta la più forma più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura dei contratti pubblici alla luce dell'elevata strategicità degli interventi». «Grazie al prezioso lavoro di squadra da parte dell'Unità Operativa Antica Kroton con il dirigente Senatore - ha detto l'assessore Rachele Via - si sta rispettando appieno il cronoprogramma stabilito».