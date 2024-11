VIDEO | La passione per la natura e l’amore per la Calabria della giovane Pasqualina Tripodi, in arte Pasly, al centro della puntata di LaC Storie, rubrica a cura del videoreporter Saverio Caracciolo

Amore verso la natura e l’arte, nelle sue diverse forme. Questi gli elementi alla base del “laboratorio naturale di gioielli” di Pasqualina Tripodi, nome d'arte Pasly. La giovane, che vive a Delianuova nel Reggino, ha trasformato la sua passione del riciclaggio naturale in una professione. Oggi realizza gioielli con materiali naturali dell'Aspromonte e prodotti del suo orto dove coltiva alberi da frutto e ortaggi. Una creatività senza confini che incontra il territorio. Proprio in Calabria, infatti, Pasqualina ha deciso di restare per coltivare, non solo metaforicamente, il suo futuro. Le sue creazioni, nel celebrare la propria terra natia, riscuotono grandi apprezzamenti. Al suo “Orto dei gioielli” è dedicata la nuova puntata di LaC Storie, rubrica a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su lactv.it. Replica alle ore 19.30.