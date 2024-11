Natale intenso quello appena trascorso. La bella giornata di sole, anche se con temperature abbastanza basse, non ha indotto i calabresi a non rispettare le tradizioni natalizie. Quindi vigilia e giorno di Natale a casa con parenti ed amici, con cenone a base di pesce e pranzo di Natale con carni varie. Il tutto all'insegna del made in Calabria, con i prodotti tipici a farla da padrona sulle tavole imbandite, dagli antipasti ai dolci, presenti in gran quantità.

Chiese frequentate in occasione delle celebrazioni natalizie. Poca la gente per le strade, anche se non è mancato qualcuno che, nel pomeriggio, è uscito a fare due passi per provare a smaltire almeno un pò le calorie accumulate a tavola.

