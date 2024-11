L'iniziativa in programma lunedì 16 luglio si svolgerà a Palazzo Campanella. Promotore il consigliere Giovanni Nucera

«Un’iniziativa per ricordare Mino Reitano, compositore ed artista calabrese che ha lasciato una traccia profonda nella cultura musicale italiana ed un’eredità etica di altissimo livello». Con queste parole, Giovanni Nucera (consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili associazionismo e volontariato nonché capogruppo de “La Sinistra” a Palazzo Campanella) annuncia l’appuntamento dal titolo “In ricordo di Franco e Mino Reitano” in programma lunedì 16 luglio, alle ore 17.30, nella sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella.

«Un evento - ha spiegato Nucera - realizzato in memoria di due compositori calabresi che con il loro impegno, hanno contribuito alla diffusione della cultura musicale e al riscatto sociale della nostra terra. All’iniziativa, che si pregia della partecipazione di Gegè Reitano, fratello di Mino Reitano nonché storico percussionista dell’orchestra di famiglia, sarà presente anche Angelo Laganà - fisarmonicista ed interprete del folk, legato da un sodalizio professionale e di amicizia ai fratelli Reitano - che, nell’occasione presenterà la sua ultima produzione musicale dal titolo “In ricordo di Franco e Mino Reitano”, omaggio ai due grandi artisti di Fiumara in provincia di Reggio Calabria». L’incontro sarà moderato dalla giornalista Luisa Lombardo.