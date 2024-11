Il polo cosentino in festa. Domenica prossima prevista una giornata di apertura no stop

Un programma ricco di eventi per il Museo dei Brettii e degli Enotri che festeggia 10 anni dalla sua apertura nella sede del Complesso monumentale di S. Agostino a Cosenza. Per l’occasione, domenica 27 ottobre, prevista una giornata di apertura no-stop dalle 10.00 alle 22.00 con ingresso gratuito per tutti, un annullo filatelico speciale a cura di Poste italiane e tanta musica con il Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza.



Altri appuntamenti sono attesi nel corso della settimana: venerdì 25 ottobre ore 18.00, inaugurazione della mostra collettiva “Our stories, human stories”, per raccontare un'esperienza artistica nata nella baraccopoli Mukuru di Nairobi (Kenya). Sabato 26 ottobre ore 18.00, consueto appuntamento con la Stagione concertistica internazionale Autunno Musicale, concerto "Il pianoforte all'opera" con Andrea Calvani e Adolfo Capitelli al pianoforte.