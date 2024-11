«Il 25 aprile i musei saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite, infatti, tre date simboliche: 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ospite ieri sera della trasmissione 'Cinque minuti' condotta da Bruno Vespa.

Per quanto riguarda poi gli ingressi durante le feste, e per ovviare criticità col personale, il ministro ha detto che «pensiamo di fare pagare un pochino in più in questi giorni di festa, tipo Pasquetta oppure Ferragosto, e poi daremo al personale quel quantum in più che abbiamo ricevuto. Lo daremo a loro perché è giusto che il lavoro nei giorni di festa venga retribuito maggiormente».

Una riflessione, quella del titolare del dicastero di via del Collegio Romano, che arriva dopo il boom di visitatori nei musei italiani a Pasqua e Pasquetta. Sangiuliano ha ricordato il fatto che ci si sia stata «un po' di polemica perché abbiamo ritoccato i prezzi di alcuni ingressi museali» sottolineando che però «il pubblico è aumentato perché le cose belle si pagano e la gente è disposta a pagarle».

Sangiuliano ha ricordato infine che per l'ingresso a pagamento al Pantheon di Roma dal prossimo luglio «abbiamo fatto con la Curia di Roma. Una parte del ricavato andrà a finanziare opere caritatevoli a favore dei poveri della città di Roma. Faremo pagare un prezzo modico di 5 euro salvo tutte le categorie cui già non facciamo pagare il biglietto».