È stato il film più visto della settimana su Prime Video “Io e mio fratello”, del regista Luca Lucini, prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, Giuseppe Saccà per 302 Original Content e da Vision Distribution, con il sostegno della Calabria Film Commission. «Un risultato importante - si legge in una nota della Calabria Film Commission - che sottolinea la qualità del film e funge da efficace strumento per la promozione del territorio e delle sue bellezze storico paesaggistiche».

Le riprese, infatti, si sono svolte in Calabria, in gran parte nel suggestivo borgo medievale di Altomonte, con scene anche a San Nicola Arcella, Civita, Cirò Marina e a Milano. Altre scene sono state girate a San Sosti, nel Cosentino.

La commedia propone un cast di livello come Cristiano Caccamo, Denise Tantucci, Claudio Colica, Teresa Mannino, Greta Ferro, Paola Lavini, Marcello Arnone e la straordinaria presenza di Nino Frassica, Ninni Bruschetta, Lunetta Savino e Marco Leonardi.

Luca Lucini, tornato al cinema con questa nuova commedia romantica, descrive una storia ricca di intrighi, fresca e leggera che racconta l’inquieta generazione dei trentenni.