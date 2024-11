Ha preso il via la prima edizione del “Bergamotto art festival”. Madrina d’eccezione, per la prima giornata di appuntamenti, Katia Ricciarelli. In una gremita sala "Monsignor Ferro" di palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria, la celebre soprano, e volto noto di cinema e televisione, con l’accompagnamento musicale di Espedito De Marino, ha incantato il pubblico con celebri brani della musica italiana.

«La Calabria è una terra bellissima- ha dichiarato ai nostri microfoni, come la sua gente e le prelibatezze che offre; occorre però informare il pubblico delle sue potenzialità. Ad esempio io conoscevo il bergamotto ma, grazie a questa manifestazione, ho appreso non solo la sua storia bensì i suoi vari usi in diversi ambiti. Ecco bisogna dirlo che a Reggio Calabria, e solo qua, cresce. Occorre informare». La lirica, e la musica in generale, sono da sempre la sua passione e professione. «Occorre educare fin da piccoli, ci dice, i bambini alla cultura del melodramma. È la nostra storia, la storia del nostro paese e fin da piccoli bisogna insegnarla». Il “Bergamotto art festival” si svolgerà, tra Reggio Calabria, Gerac, Gambarie e Bagnara Calabria fino al due settembre. «Non è un festival solo sul bergamotto- dice alla nostra testata Antonio Marino, presidente della fondazione “Giuseppe Marino e direttore artistico della kermesse, ma è un festival che abbraccia diversi ambiti quali, letteratura, musica, street art, fotografia, body art ma, il nome comunque nasce dall’esigenza di dare una spinta che quest’agrume, che quest’eccellenza, che quest’esclusività, merita e deve avere».