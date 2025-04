VIDEO | Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale del piccolo borgo italo-albanese e dall'associazione culturale "Rranjiet Arbëreshë" per valorizzare le tradizioni linguistiche del paese in provincia di Catanzaro

Non c'è ricorrenza che, a Caraffa, possa essere staccata dalla cultura arbëreshë. Il piccolo borgo del Catanzarese, fondato intorno al 1450 da milizie albanesi, rappresenta un'isola linguistica appartenente all'arcipelago identitario dell'Arbëria. Un fazzoletto di terra posizionato nell'Italia meridionale punteggiato da una serie di comuni istituiti o ripopolati da gruppi provenienti dal Paese delle Aquile. Tra i canti della tradizione popolare tramandati negli anni, "Kristi ju ngjall" (Cristo è risorto) rappresenta uno dei brani più conosciuti del periodo pasquale. Un brano che rievoca la resurrezione di Gesù e trasmette un messaggio di fede e speranza.

In occasione delle recenti festività pasquali, l'amministrazione comunale di Caraffa guidata dal sindaco Antonio Sciumbata e l'associazione "Rranjiet Arbëreshë", su iniziativa del presidente del consiglio comunale con delega alla cultura e alla pubblica istruzione Serena Notaro, hanno voluto rivolgere i propri auguri alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sui social del canto di Pasqua "Kristi ju ngjall". Ad interpretare per l'occasione il brano sono stati Cosimo De Santo (chitarra), Luigi Gregorio Comi, Serena Notaro, Consuelo Fimiano, Marianna Peta e Giusy Aracri (voce).

Testo e traduzione del canto “Kristi ju ngjall”

Kristi ju ngjall

Tri ditë in Zot fjeshtri ndan dhe

na ju ngjiall si sot më të madhë hjre

një angjëll ka qialli erdhë këtu ndanë

zbilli varrën in Zot ju ngrie

Te dial menatënë erdhën gratë

angjëllin pane: <<te ku ëshetë Zoti thanë?>>

Angjelli tha: <<mos u dridheni gra

mos kërkoni kush varrin lja

ju nisëni gra ecëni për shtëpitë

tua kënduar me shum hajdi>>.

Tri ditë in Zot fjeshtri ndan dhe

na ju ngjiall si sot më të madhë hjre.

Cristo è risorto

Tre giorni Nostro signore dormì sottoterra

è risorto come oggi pieno di grazia

un angelo scese dal cielo

aprì il Sepolcro… Nostro Signore si alzò

Domenica mattina vennero le donne

videro l'angelo e chiesero: <<dov'è il Signore?>>

L'angelo rispose: <<non tremate donne,

non cercate colui che ha lasciato il Sepolcro

preparatevi donne andate in ogni casa

cantando con molta allegria a dare la lieta novella>>.

Tre giorni nostro Signore dormì sottoterra

è risorto come oggi, pieno di grazia,