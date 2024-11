Anche quest’anno la Befana accompagnerà i Carabinieri Forestali all’interno dei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per incontrare migliaia di bambini ricoverati durante questa festività.



Gli uomini e le donne del Raggruppamento Biodiversità la mattina del 6 gennaio raggiungeranno 32 nosocomi e strutture di accoglienza per organizzare una giornata dedicata all’educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura.



A Vibo Valentia i carabinieri del Reparto Biodiversità di Mongiana, con la collaborazione di personale dei Circoli Legambiente di Ricadi e Vibo Valentia, si recheranno nel Reparto Pediatria dell’Ospedale “Iazzolino”, dove da diversi anni la manifestazione si svolge con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo.



Proprio da questa esperienza i Carabinieri della Biodiversità hanno sviluppato un progetto con i bambini ricoverati nel nosocomio vibonese, che prevede incontri di educazione ambientale nella giornata dell’epifania. L’esperienza si è rivelata particolarmente fruttuosa e ha permesso anche ai piccoli degenti una vicinanza ai temi ambientali.



Durante la mattinata verranno consegnati ai bambini piccoli gadget simboleggianti la natura, creati e realizzati da personale operaio del Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, oltre ad alcuni giocattoli e calze della befana donati da attività commerciali locali.