VIDEO - Da non perdere lo speciale in onda domenica 15 marzo sul canale 19 (ore 17.20), interamente dedicato al patrimonio artistico e archeologico di Locri

In questi giorni di domicilio forzato, la nostalgia della bellezza della natura e del patrimonio si fa sentire. Mai come ora che ci viene interdetta anche la passeggiata tra le nostre bellezze paesaggistiche ed i nostri monumenti, ne avvertiamo l’importanza. E quei tesori che spesso nel nostro quotidiano diamo per scontato, ci appaiono oggi in tutta la loro preziosa natura.



Ricordare la bellezza

Per l’informazione, i mezzi di comunicazione aiutano a ricordarci l’importanza della bellezza solo momentaneamente accantonata, e ci ricordano il valore che dovremo tornare ad attribuirgli, quando l’emergenza sarà definitivamente archiviata e torneremo a fruire liberamente di spazi comuni, compresi quelli della cultura. Per questo motivo, LaC Tv, Canale 19, 213 e 519 hd del DDT, ha dedicato uno speciale televisivo al patrimonio calabrese: una puntata di LaC Eventi, domenica 15 marzo alle ore 17. 20, ed in replica a mezzanotte, dedicata ai tesori della Locride: parco archeologico e museo romano (casino Macrì), greco (Museo nazionale) e del Territorio (palazzo del Rio).

Due chiacchiere con la direttrice

Una chiacchierata con la direttrice Rossella Agostino fa da trait d’union ad una lunga carrellata sul patrimonio ivi custodito, tra i più importanti della Calabria, da tornare a scoprire con più entusiasmo e più consapevolezza di prima. La puntata, curata da Monica La Torre, è disponibile in streaming, sul sito www.lactv.it, ed in questa pagina.