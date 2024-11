È Verdiana la vincitrice della quattordicesima edizione di “Tale e Quale Show”, lo storico show del venerdì sera condotto da Carlo Conti. La cantante calabrese si è esibita nelle vesti di Mina con il brano “Oggi sono io”. Al secondo posto si è piazzata Kelly Joyce che ha imitato Sade con “Smooth Operator”. La cantante francese aveva vinto la sesta puntata interpretando una grande star della musica internazionale, Grace Jones e la terza nei panni di Diana Ross.

Verdiana emoziona giuria e pubblico del Tale e Quale Show

Verdiana, nel corso della sua esperienza al “Tale e Quale Show” ha affrontato con grande padronanza la sfida di interpretare un’artista come Anna Oxa, riconosciuta per il suo stile vocale e per le sue interpretazioni carismatiche e sofisticate. La giuria, composta da Massimo Lopez, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, ha espresso apprezzamenti per la capacità di Verdiana di cogliere le sfumature della voce di Oxa e di trasmettere un’emotività potente e autentica.



Malgioglio, noto per i suoi commenti schietti e vivaci, ha voluto esprimere tutta la sua stima per Verdiana, sottolineando quanto sia complesso eseguire un brano che richiede non solo forza vocale ma anche precisione nei dettagli interpretativi. Insomma, un successo clamoroso per l’artista cosentina di Corigliano Rossano. Continua a leggere su Cosenzachannel.it