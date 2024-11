A 50 anni dalla sua scomparsa, al teatro Politeama una mostra che sarà aperta al pubblico fino al 30 gennaio

E' dedicata al principe della risata la mostra allestita nel foyer del teatro Politeama di Catanzaro, che sarà aperta al pubblico fino al 30 gennaio. Un omaggio all'indimenticato Totò a 50 anni della sua morte, curato dalla Rete Museale Regionale AS.AR.P, di cui è direttore artistico Sergio Basile che ha scelto il teatro come luogo dove il mito di Totò iniziò a prendere forma. Un viaggio lungo le tracce del grande genio creativo del principe De Curtis, artista dalla eccezionale e indiscussa sensibilità e di intenso spessore culturale, che continua ad essere celebrato in tutto il mondo come personaggio comico simbolo del teatro e del cinema italiano, grande poeta dialettale e compositore di liriche e canzoni. Una carriera, quella di Antonio de Curtis, segnata da indimenticabili interpretazioni e gag inimitabili in cui ha interpretato quasi cento film celebrati e raffigurati attraverso una serie di pannelli illustrativi. L’evento è inoltre arricchito da una collezione di opere d’arte visiva – ideate da ARTEuropa Avellino e a cura di Rosa Spina, delegata per la regione Calabria – che interpretano il linguaggio del grande Totò nell’ambito di un progetto itinerante che ha registrato circa cinquanta tappe in Italia.

Rossella Galati