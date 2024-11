Si è concluso il progetto culturale di riscoperta dell'artista partenopeo. Alla cerimonia di chiusura è intervenuta anche la nipote, Luisa De Filippo

Riscoprire un grande artista senza tempo, un maestro del teatro per cercare di capire e carpire quanto ha voluto lasciare all'umanità: si tratta di Eduardo De Filppo. Gli studenti delle scuole “Giovanni XXIII”, “Benedetto XVI”, “Maria Grazia Cutuli”, “Margherita”, “Anna Frank”, “Gravina” e “Pertini – Santoni” di Crotone hanno concluso un progetto incentrato proprio sul maestro, e per la cerimonia finale è intervenuta anche la nipote, Luisa De Filippo, figlia di Luca. Durante la giornata, i ragazzi hanno proposto alcune performance artistiche: poesie, coreografie, sculture, litografie, cartelloni, lettere ad Eduardo, riflessioni, rappresentazioni sceniche. Tutto espresso nel nome di Eduardo e di Luca che resteranno per sempre nel cuore di questi ragazzi.



Molto contenta per questa sorta di “festa” per il nonno la De Filippo: «qui si respira cultura, amore, passione per il teatro. Si respira Eduardo ed il mio papà» – ha dichiarato molto emozionata. Eduardo è sempre stato accanto ai giovani e soprattutto a quella fascia “problematica”, infatti per la nipote bisognerebbe incentivare i ragazzi anche a manifestazioni del genere.



Soddisfazione dall'assessorato comunale alla Cultura, coordinatore di questo progetto insieme alle scuole, e che precedentemente aveva fatto riscoprire un altro personaggio storico e importante per il mondo artistico: Totò.