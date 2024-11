La giornata vedrà due momenti: nel primo la presentazione della Bottega rurale del Neto, e nel secondo uno spettacolo dedicato a Gioacchino da Fiore

Promuovere le radici e la cultura del crotonese: in questo senso la seconda edizione del festival “Note sul Neto” che si terrà sabato prossimo in località Campodenaro, a Santa Severina, in provincia di Crotone. Un secondo evento organizzato dall'associazione culturale Astiokena e dalla cooperativa sociale L'Ape Millenaria, che conferma la collaborazione del Museo Multilia, il polo multimediale situato ad Altilia, frazione del comune santaseverinese.

Una occasione per dare visibilità a tanti giovani produttori agricoli, nel solco dell’iniziativa Campagna Amica di Coldiretti, volta ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura locale, rendendo evidente il suo ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente, delle tradizioni e della cultura e della sicurezza alimentare. L'evento prevederà due momenti: il primo con la presentazione della Bottega Rurale del Neto, e il secondo con uno spettacolo realizzato dal Teatro della Maruca, e le musiche di Francesco Strumpo. Si tratta di un originalissimo spettacolo con burattini, trovatore e musici, dedicato a Gioacchino da Fiore.