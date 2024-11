Cultura, arte, prevenzione e sensibilizzazione. Questo e molto altro alla base del progetto “Le strade dell’inclusione” in programma a Pizzo fino al 13 dicembre. L’iniziativa viene curata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Vibo Valentia, di cui è presidente Giuseppe Bartucca e con la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata da Sergio Pititto. La serie di manifestazioni porrà al centro “la disabilità come risorsa”, facendo comprendere le strategie d’accesso alla conoscenza per le persone cieche e ipovedenti e le molteplici loro potenzialità che, se indirizzate nel modo giusto, possono realizzare splendidi percorsi di espressione artistica, concretizzando la vera inclusione.

La serie di attività partirà con “I talenti della diversità”, un confronto tematico con esperti e testimonianze, al quale seguirà una mostra che si protrarrà fino a sabato 3 dicembre. Verranno esposti: gli strumenti didattici per ciechi e ipovedenti; i quadri a rilievo realizzati da Anna Lisa Serpi; le sculture di Antonio La Gamba e le opere tattili di Amalia Politi e Domenico Chiarella. Sempre giorno tre, verrà celebrata la “Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità “, presentando l’ottava edizione del Calendario Uici “Senza Barriere – Insieme per un Mondo Senza Limiti”, che avrà come testimonial l’imprenditore Floriano Noto – presidente dell’us Catanzaro e come ospite speciale Pippo Caffo, anch’egli imprenditore e presidente dell’us Vibonese.

Prenderanno parte all’incontro d’apertura e visiteranno la mostra anche gli allievi delle scuole, ai quali ci si rivolgerà particolarmente nei giorni del 6 e 7 dicembre, rispettivamente con una mattinata dedicata al Cineforum – per i ragazzi delle medie – e uno screening oculistico per quelli delle primarie. Chiuderà l’intero ciclo di appuntamenti la tradizionale Festa di Santa Lucia (Giornata Nazionale del Cieco), grazie alla celebrazione della Santa Messa presso il Duomo di San Giorgio e la successiva esibizione dell’Orchestra di Fiati Città di Pizzo.