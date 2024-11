Sarà presentato sabato prossimo alle ore 17,30, a Catanzaro Lido, presso la libreria UBIK, il libro di Michele Drosi “La Disfatta e la Rinascita per un nuovo Partito Democratico, Socialista, Riformista, Garantista (Città del Sole edizioni). Oltre all’autore, interverranno il membro delle segreteria regionale del Pd Mariachiara Chiodo e il giornalista Filippo Veltri. A moderare l'iniziativa il giornalista di LaC Tv Pasquale Motta.

Lo scopo della presentazione «è quello di riflettere, dopo le tante sconfitte di questi anni, su quale può essere l’orizzonte a cui guardare per costruire un nuovo Partito Democratico, Socialista, Riformista e Garantista più attrattivo e convincente, con un programma serio e puntuale, che torni ad essere il luogo della speranza e della fiducia. È arrivato il momento di scegliere e decidere a chi parlare, - si legge in una nota - come farsi ascoltare e farsi capire e quindi cosa deve essere questo partito. Troppe ambiguità, troppi errori lo hanno reso irriconoscibile. Di tutto questo si deve poter discutere, recuperando la voglia di reimparare a pensare e lavorando per definire una nuova idea di socialismo per combattere le disuguaglianze ridando valore al lavoro e alla cosa pubblica, alla qualità dell’economia e della vita».