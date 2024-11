Una puntata all’insegna della donna quella di oggi 8 marzo a Pubblica Piazza, alle 15:00 in diretta dai nostri studi di Catanzaro sul canale 19 di LaC Tv. Ospiti del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta Anna Macrì, attrice, Francesca La Gatta, giornalista di LaC News24, Michela Avenoso, segretaria FILT CGIL area vasta di Catanzaro. Discuteremo dei temi del momento e di grande attualità e registreremo il punto di vista di tre osservatori differenti di donne impegnate in funzioni importanti della nostra società. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.