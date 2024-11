Sarò presentato venerdì 28 luglio, alle ore 17.30, al Lido Valentino di Catanzaro (località Giovino) “La Marina di Catanzaro. Un lungo itinerario fra Mitologia, Storia e Letteratura di viaggio” il nuovo libro edito da Local Genius, opera dell'ingegner Gaetano Antonio Furriolo, con la collaborazione dell'ingegner Fernando Virone. L'importante volume, di oltre 500 pagine, corredato di numerose mappe, tavole e immagini, anche a colori, è stato inserito nella nuova collana “Catanzaro e il Catanzarese”, diretta dal dottor Massimo Tigani Sava.

Il libro di Furriolo parte dalle prime notizie esistenti sul villaggio Marina e risale lungo i secoli, per giungere fino ai periodi più recenti. Sono molte le chiavi di lettura cui si presta questo corposo saggio, non ultima quella relativa all'evoluzione urbanistica dell'attuale popoloso quartiere marinaro di Catanzaro: dal progetto per la strada per Crotone (seconda metà dell'Ottocento), alla costruzione e ampliamento della stazione ferroviaria (sempre nell'Ottocento), agli stabilimenti balneari dei primissimi anni del Novecento, alla situazione pre e post bombardamenti della seconda guerra mondiale, al Prg Marconi, etc. La storia di Marina di Catanzaro viene ripercorsa dalle origini mitiche e magnogreche della Calabria, per passare al sistema difensivo costiero dell'età aragonese e spagnola (Torre cavallara e Torre di Catanzaro), ai primi insediamenti del villaggio Marina, al devastante evento sismico del 1783, al Decennio francese, all'Unità d'Italia e al lungo periodo post-unitario, per giungere al '900 (con importanti riferimenti anche alle numerose attività industriali e turistico-balneari) e ai decenni più recenti (costruzione del porto rifugio, potente mareggiata del 1972, etc).

«Con questo volume – ha dichiarato il direttore e fondatore di Local Genius, Massimo Tigani Sava – si avvia una nuova collana editoriale cui tengo davvero molto, intitolata “Catanzaro e il Catanzarese”. Sulle orme degli insegnamenti e degli studi di mio padre, professor Francesco Tigani Sava, storico, letterato ed erudito di raro spessore, catanzarese “doc”, ho inteso offrire uno spazio significativo per la comprensione della storia di Catanzaro e del Catanzarese, aperto ovviamente al contributo di tanti studiosi. Altri titoli sono già in lavorazione. All'ingegner Furriolo, mio caro amico, rivolgo un caloroso ringraziamento per la passione genuina, la dedizione e il rigore che ha riservato alla realizzazione di questo ottimo lavoro sulla Marina di Catanzaro».

Alla presentazione saranno presenti, per saluti o interventi, oltre a Massimo Tigani Sava, Gaetano Antonio Furriolo e Fernando Virone, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, la vice sindaca e assessore al Mare del capoluogo, Giusy Iemma, l'assessore comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi, il presidente della commissione consiliare Cultura, Nunzio Belcaro, il presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.