Quasi centocinquanta gallerie italiane e internazionali tra cui molte realtà del Centro Sud e un ospite straniero che ha anche un fortissimo significato simbolico: l’Ucraina.

Ci sono tutte le discipline a Roma Arte in Nuvola, la fiera con la direzione artistica di Adriana Polveroni e la direzione generale di Alessandro Nicosia, dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video arte alla street art.

Anche le telecamere de LaCapitale erano all’inaugurazione della seconda edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si è tenuta dal 17 al 20 novembre nella suggestiva cornice della Nuvola progettata da Massimiliano Fuksas, e hanno l’hanno raccontata nello Speciale andato in onda lunedì 21 novembre.

«Ci sono tante mostre d’arte in Italia» - ha detto il direttore Nicosia. «Questa vuole essere una festa dell’arte. Ci sono tre grandi mostre tra cui quella dei capolavori dell’Eur che escono finalmente dagli uffici per essere ammirati da tutti. Quest’anno mi sono battuto per avere l’Ucraina come paese ospite. Gli artisti hanno fatto un lavoro meraviglioso, alcuni hanno dipinto la guerra, molti si sono concentrati, invece, sulla pace. Siamo orgogliosi, era veramente doveroso».

«Di solito Roma non è considerata come città del mercato dell’arte» ha spiegato la direttrice artistica Adriana Polveroni «per questo la curiosità è tanta, è una novità che un evento come questo si possa realizzare a Roma».

