Nel passato della neo eletta alla presidenza di Palazzo Madama la fascia di reginetta di bellezza del piccolo centro reggino di Palizzi

C’è un filo indissolubile che lega il neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla Calabria: oltre alle antiche origini della famiglia paterna, nel passato della prima donna eletta alla carica più alta di Palazzo Madama troviamo anche la fascia di Miss Palizzi, nella lontana estate del ’71.



A darne notizia è la Gazzetta del Sud, che ha anche raccolto le parole del sindaco della piccola cittadina reggina, Walter Scerbo: «Negli anni in cui la prima donna ad essere eletta al più alto scranno di Palazzo Madama trascorreva le vacanze in Calabria, in un noto lido della cittadina si organizzavano feste durante le quali capitava di eleggere la miss della serata. E quella volta toccò a lei».



Un legame tempestivamente evidenziato dal primo cittadino con l’invio di un telegramma di auguri all’indomani della nomina in Senato: «La terra della Magna Grecia, della quale condividiamo le origini, - era scritto nel comunicato - ha plasmato donne che hanno protetto e difeso l'istituzione fondante della società: la famiglia. Oggi, ancor di più con lei, una donna unificherà una comunità più grande, più solida nei valori ancestrali, di cui è espressione, e proiettata al bene e al progresso dell'Italia».