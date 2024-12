Iniziativa presentata questa mattina in Cittadella: la strategia pensata per mostrare ai giovani le potenzialità del territorio e la sua bellezza

Ambasciatori della Calabria nel mondo grazie ai viaggi di studio finanziati dalla Regione Calabria. È questa l’iniziativa presentata questa mattina in Cittadella che punta a guidare i giovani alla scoperta del territorio. «È una iniziativa importante perché si propone di far conoscere ai nostri giovani il territorio calabrese e le sue potenzialità e questo anche ai fini dello sviluppo economico della regione» ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Maria Stefania Caracciolo.

Destinatari dell’iniziativa sono le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per le annualità 2025, 2026 e 2027. Le risorse messe a disposizione ammontano a 12 milioni di euro.

«Il progetto consiste nell’organizzare delle visite guidate e percorsi turistici, ci sono diverse linee di azione finalizzati, a far conoscere le nostre bellezze anche dal punto di vista enogastronomico e della green economy» ha aggiunto l’assessore Caracciolo.

Percorsi di turismo emozionale ed esperienziale per far maturare nei giovani una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale ed identitario della Calabria, sotto la guida di esperti.

«Si tratta di una opportunità importante, una dote finanziaria di 12 milioni di euro per le scuole per far conoscere ai nostri studenti quello che spesso non conoscono, le bellezze della Calabria» ha rimarcato l’assessore alle Politiche del Lavoro, Giovanni Calabrese.

Viaggi a titolo totalmente gratuito della durata di cinque giorni con una prospettiva anche occupazionale. «Auspichiamo che gli studenti specialmente quelli dell’ultimo anno possano poi trasformare questa conoscenza del territorio in azioni concrete – ha aggiunto Calabrese – anche in opportunità lavorative. Per questa ragione abbiamo stanziato delle risorse aggiuntive».