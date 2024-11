In occasione della settimana della Memoria, nella puntata odierna del format LaC Tv condotto da Pasquale Motta, riflessione sui rischi per la società moderna con la scrittrice Alessandra Carelli. Appuntamento alle 15, canale 19

Nella settimana della memoria oggi a Pubblica Piazza, in diretta alle 15:00, sul canale 19 di LaC Tv parleremo di Olocausto e ci interrogheremo se l’epoca che stiamo vivendo presenta analogie e rischi con tutto quello che è avvenuto negli anni del nazismo. “La shoah: potrebbe succedere ancora?”.

Questo il tema della puntata che sarà condotta da Pasquale Motta, direttore di Lacnews24.it e avrà ospite la professoressa Alessandra Carelli, scrittrice, storica e referente Rete Universitaria Giorno della Memoria Unical .

