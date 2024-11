Continua il viaggio della Terra del Sole e questa settimana Giuseppe Gervasi ci porterà ai margini del fiume Allaro nella frazione San Nicola del comune di Caulonia in provincia di Reggio Calabria.

L'eremo di Sant'Ilarione

In questo lembo di terra si trova l’Eremo di Sant’Ilarione dove dal 2003 vive l’anacoreta francese Frédéric Vermorel. Un luogo silenzioso ma non isolato, accogliente ed ospitale dove padre Frédéric quotidianamente vive nella preghiera, nell’accoglienza e immerso nel lavoro. Fu adottato dalla gente del luogo, che come Frédéric sognava la rinascita di un luogo sospeso nel tempo.

Incontro lungo il percorso che porta all’eremo con Felice Foresta, avvocato, poeta e scrittore, ma soprattutto amante della natura, che ci parlerà del suo legame con il luogo e di come ha conosciuto Padre Frédéric. Nei pressi dell’eremo di Sant’Ilarione incontro con Giorgio Metastasio, giornalista e scrittore. Con lui parleremo della storia dell’eremo e dell’importanza religiosa e spirituale del luogo.

Dopo aver percorso la scalinata che ci condurrà all’eremo incontreremo Padre Frédéric, l’eremita che dal 2003 vive la pace dell’eremo in Calabria, l’anacoreta francese che ha come compagno di vita il fiume Allaro, l’antica Sagra, famosa per la battaglia tra Crotone e Locri del sesto secolo a.C. per contendersi la supremazia sulla Magna Grecia.

La vita, l’arrivo a San Nicola, il fiume…

Entreremo nella piccola chiesetta per parlare della liturgia delle ore e della preghiera in solitudine. E poi il viaggio nella quotidiana vita di un frate fino a raggiungere la bellissima biblioteca perdendoci nei misteri di una solitudine ospitale…

«Trovai tutto questo a Sant’Ilarione, più altre due cose: un’antica storia di preghiera, interrotta solo nel 1952, quando un’alluvione costrinse l’ultimo monaco a lasciare il romitaggio, e il fiume, che mi ricorda le vacanze della mia giovinezza».

Frédéric Vermorel

Questa sera, sabato 19 marzo, alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 19 del DTT, e su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.