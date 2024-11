Seminario a Paola organizzato dall'Associazione Artemisia Gentileschi con magistrati, avvocati e psicologi

Il seminario sul tema La violenza senza genere nella crisi della famiglia organizzato a Paola dall’Associazione Artemisia Gentileschi, ha offerto l’opportunità per approfondire a tutto tondo e da diverse prospettive, gli elementi di tipo tecnico-legale ma anche di approccio psicologico, relativi alla separazione delle coppie, con gli inevitabili riflessi per i bambini del nucleo familiare.

L'applicazione delle norme e il buonsenso degli adulti

Le norme non sempre tutelano i figli dai rapporti conflittuali dei genitori. E quando la famiglia entra in crisi, se manca il buonsenso negli adulti, tra le maglie larghe della legislazione sull’affido condiviso, possono insinuarsi forme di violenza che prescindono dal genere e hanno soltanto un tipo di vittima certa: i bambini. L’evento, introdotto e coordinato dalla presidente e dalla vicepresidente dell’Associazione Artemisia Gentileschi, l’avvocato Rosangela Cassano e la psicologa Simona Nigro, organizzato in collaborazione con l’associazione Corto Circuiti, si è svolto a Paola nella sede del centro laboratoriale Antonio Eboli di Piazza Sette Canali, offrendo valide indicazioni sui corretti comportamenti da adottare nel periodo traumatico e caotico che segue una separazione. Tra i relatori il magistrato del tribunale di Paola Franco Caroleo e Marco Pingitore, psicologo-psicoterapeuta e criminologo.