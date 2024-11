Si è tenuto a Vibo Marina il convegno “La Vergine e il mare, antropologia della pietà popolare tra Italia e Spagna”. L’evento e stato promosso in occasione del 70° anniversario della prima processione a mare di Maria SS del Rosario di Pompei, dal Centro Studi sulla Religiosità popolare Theotòkos di Catanzaro.

Chiave del dibattito: il mare, da sempre sinonimo di rischi e insidie per chi lo ha attraversato.

Significativo l’intervento dell’etnologo Luigi Lombardi Satriani dell’Università La Sapienza di Roma, il quale ha affermato che «la Vergine stende una sorta di coperta simbolica, che libera i pescatori dai numerosi pericoli che il mare comporta».

Il Parroco della chiesa Maria SS del Rosario di Pompei, Mons. Saverio Di Bella, ha spiegato che per i cittadini di Vibo Marina questa è una ricorrenza tanto attesa perchè la Vergine del mare è sempre stata per loro simbolo di vita.

I festeggiamenti della patrona di Vibo Marina, la cui statua viene imbarcata su un motopeschereccio per essere portata in processione nel porto della città, vengono rinnovati ogni anno nella terza domenica di agosto.