VIDEO | Invia all’indirizzo di posta elettronica lacstorie@lactv.it i video su come stai trascorrendo la quarantena. La Calabria ha bisogno della tua voce per scrivere una nuova pagina di storia dell’umanità

Come stanno trascorrendo i calabresi le giornate in quarantena? Come stanno vivendo un momento epocale nella storia dell’umanità? A queste domande risponderà la nuova puntata di LaC Storie, la fortunata rubrica di LaC Tv firmata dal documentarista Saverio Caracciolo. Ma, per farlo, avrà bisogno del contributo di tutti i calabresi, smaniosi di tornare a quella che era la vita prima del Coronavirus, ma allo stesso tempo rispettosi delle restrizioni imposte dalle istituzioni per salvaguardare la salute di tutti.

Sarete voi i veri protagonisti di una nuova pagina che immortala la Calabria come non si era mai vista prima: inviate all’indirizzo di posta elettronica lacstorie@lactv.it i video con le vostre storie sull’isolamento, sulla solitudine, sulla resilienza. Riempite i silenzi resi assordanti dal Covid, raccontateci il vostro “come” e il vostro “quando”. La Calabria ha bisogno delle vostre voci per scrivere nuove pagine di storia. La Calabria siete voi.