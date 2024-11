In queste ultime settimane, l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha modificato profondamente le nostre abitudini quotidiane. L’Italia, più colpita di altri paesi, si trova a dover fronteggiare una situazione inedita: chiusura delle scuole, cessazione delle attività sportive, accesso monitorato ai luoghi del servizio pubblico, limitazioni diffuse. E la Calabria non fa eccezione. A pagare un prezzo altissimo, i ragazzi. I più giovani, anche se al sicuro dai rischi maggiori in termini di salute, sono estremamente penalizzati: la chiusura delle scuole ha ulteriormente minato la loro socialità, già segnata dalla mancanza di sport e offerta culturale (cinema, teatro, musica live).

Didattica in tv

Pensando a loro, il network LaC ha stretto tempestivamente un accordo con la Dirigente Scolastica Maria Salvia a capo dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Valentia Marina: insieme hanno dato vita al progetto di didattica a distanza "LaC School - 7 giorni di scuola a distanza". Obiettivo, essere di supporto alla continuità formativa e diffondere contenuti scolarizzanti attraverso i media del network - tv, web e social - editi da Diemmecom.



Parlare a tutti gli studenti

All’indomani della chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, il network LaC si rivolge agli studenti, siano del Vespucci o di altre scuole calabresi: e per offrire il suo contributo alla mancanza di insegnamento in classe, propone la diffusione di contenuti didattici televisivi, mettendo a disposizione tutte le proprie piattaforme. A partire dal 9 marzo, e sino al 15, alle ore 11.00 ed in replica alle ore 18.00, il canale televisivo LaC Tv – 19 del DDT e in streaming il sito web www.lactv.it trasmetteranno una serie di lezioni scolastiche curate dagli stessi docenti del Vespucci. Tutte le testate d’informazione Diemmecom (Lacnews24.it, Ilreggino.it, Ilvibonese.it) saranno impegnate nel dare evidenza all’iniziativa.