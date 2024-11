A celebrare la prima unione civile della città della Piana l'attivista Lgbt Alessia Bausone

Vengono da Borgia e da Vibo Valentia ma vivono a Lamezia Terme e qui hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. Si tratta di Antonio Migliazza, segretario del circolo Arcigay Fenice di Catanzaro e di Salvatore Moscato.

A celebrare la loro unione civile nella sala consiliare della sede storica del Comune Alessia Bausone, attivista del Partito Democratico e vice presidente calabrese dell’Unione Forense per i Diritti Umani.

«Oggi siamo qui per condividere insieme la gioia di un giorno speciale per Antonio e per Salvatore, con Antonio e con Salvatore - ha affermato Bausone - Stiamo respirando tutti l’odore dell’amore, nella sua squisita semplicità. Un amore che diventa unione nella sua disarmante e bellissima normalità. Siete il più bell’esempio di cosa significhi legarsi per la vita».

Si tratta della prima unione civile a Lamezia Terme, la prima coppia di persone dello stesso sesso che sale le gradinate del Comune con lo scopo di celebrare il proprio amore ed unirsi per tutta la vita.