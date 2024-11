Oltre 35mila presenze, 85mila metri quadri di Parco dedicati ad ospitare attività e stand, contest e concerti, artisti, illustratori, cosplay. La quattordicesima edizione del "Lamezia Comics & Co", tenutasi al Parco Peppino Impastato, è stata un successo di adesioni e pubblico. Pienamente soddisfatta l’associazione culturale "Attivamente", guidata dal presidente Angelo Grandinetti, riuscita a mettere in campo una manifestazione che ha intercettato molte presenze da fuori regione e che si pregia di non avere voluto applicare nessun ticket di ingresso perché “crediamo nell’accessibilità della cultura”. Un enorme lavoro quello dietro le quinte reso possibile anche dai circa 50 volontari in campo e dal supporto del Comune di Lamezia Terme.

Tra gli ospiti speciali Player Inside, Fraws di “Parliamo di Videogiochi”, Ventenni Paperoni, Super Matt, Franz, Fragullo e molti altri. Il Lamezia Comics ha offerto la possibilità di incontrare disegnatori e autori famosi e dare il benvenuto ai talenti emergenti nel mondo dei fumetti. Spazoi poi ai tornei di pallavolo, beach soccer e tiro con l'arco tutti ispirati all'universo dei fumetti, oltre a sfide dedicate ai videogiochi e ai giochi da tavolo e Cosplay Contest. Grande successo per lo spettacolo di Wrestling e il torneo di spade, l’Escape Room, la Caccia al Tesoro e la replica autentica della leggendaria Jeep di Jurassic Park.

Ecco i vincitori dei diversi contest: Premio Simpatia: Miriam Falvo, con Jinx da Arcane, miglior armatura Andrea Gigliotti con Gatsu da Berserk, Premio Kids Alessandro La Grotteria e Samuele Macrì con Tanjiro e Muichiro da Demon Slayer, miglior accessorio Marco Clodomiro con ecto pepper da Ghostbusters, miglior gruppo Obi Wan Kenobi e Anakin Skywalker da Star Wars; miglior costume sartoriale Francesco Miraglia con Crash Bandicoot, miglior esibizione: Maria Cristina Casaccio con Esmeralda da Il gobbo di Notre Dame.Vincitore miglior CosplayFabio Prisco con il cacciatore di Monster Hunter, Premio Lamezia Comics & Cosplay 14° Edizione: Serena Palmieri con Belle principessa da collezione.