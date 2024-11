Il comune della piana diventa la prima realtà calabrese ad avere ottenuto il riconoscimento del Cepell. Stamattina la stipula del Patto Locale e le rassicurazioni dei commissari sulla riapertura dei teatri

Lamezia da oggi è la prima realtà calabrese ad avere ottenuto dal Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura del Mibact il riconoscimento di Città che Legge.

A firmare il Patto Locale la terna commissariale, il sistema bibliotecario, i rappresentanti di librerie ed associazioni culturali e i dirigenti scolastici, che così hanno assunto l’impegno a promuovere la lettura in tutte le sue forme. Ad avere fatto in modo che la città potesse avere questo riconoscimento l’esistenza di una biblioteca molto attiva, di un sistema bibliotecario decisamente in movimento e di un festival di caratura nazionale, Trame, festival dei libri sulle mafie.

Un riconoscimento che la città, in una fase di estrema frustrazione legata al terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ha accolto con estremo favore.

Data la presenza degli operatori culturali, come era prevedibile, sono poi arrivate domande relative alla questione dei teatri chiusi per inagibilità. Interrogativi a cui il prefetto Alecci non si è sottratto: «Abbiamo trovato una situazione disastrosa – ha precisato – vogliamo solo arrivare a sanare la parte tecnico amministrativa per potere tutti operare nelle legalità. Non vogliamo creare alcun limite alla capacità di espressione della comunità e sappiamo che in tanti non condividono quanto stiamo facendo».

Andando poi incontro alle associazioni, Alecci si è detto disponibile a comunicare entro quanto si prevede che i teatri possano riaprire, facendo presento che lo scoglio più importante è stato superato, quello di individuare le risorse tramite le quali fare fronte alle mancanze che hanno determinato la chiusura dei teatri Costabile, Umberto e Grandinetti.

Hanno sottoscritto il patto la Fondazione Trame, Ala, Arn, Scenari Visibili, Club Soroptimist, Touring Club Italiano, Samarcanda, TeatroP, Ama Calabria, associazione archeologica lametina, le librerie Sagio Libri, Mondadori Bookstore, Libreria Tavella, gli istituti comprensivi Perri – Pitagora, Manzoni – Augruso, Nicotera – Costabile, Borrello – Fiorentino, Gatti, i licei Campanella e Galileo Galilei.