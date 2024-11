Doppio appuntamento con Contemporanea e Testuali parole al Tip Teatro di Lamezia Terme. I due momenti, parti integrante del progetto Impressioni Mobili curato da Open Space - Associazione culturale, sono stati incentrati sulla figura di Grazia Deledda.

Maria Chiara Caruso, presidente di Open Space, ha descritto la parabola artistica ed esistenziale della scrittrice sarda. Della Deledda, unica donna italiana a essere stata insignita con il Nobel per la Letteratura (nel 1926), sono stati letti vari estratti delle opere più note: Canne al vento, La madre ed Elias Portolu.

Si è discusso, inoltre, dei rapporti della scrittrice con gli intellettuali e le forze politiche del suo tempo, segnato nella fase conclusiva dall'avvento del fascismo, e dei temi della sua opera: il paesaggio, la vita patriarcale, il fato. In seguito, durante il laboratorio di scrittura di Testuali parole tenuto da Manifest e da Giovanni Mazzei (ideatore di Dicerie poetiche), i partecipanti si sono cimentati in una prova di scrittura con lo strumento del flashback, struttura narrativa in cui l'ordine cronologico degli avvenimenti viene interrotto per lasciar spazio alla rievocazione di episodi del passato. Impressioni Mobili e il TIP Teatro torneranno dal 15 al 17 marzo con Ormeggi Festival letterario di Lamezia Terme.