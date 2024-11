I carabinieri del Reparto Tutela Biodiversità di Catanzaro e del Gruppo di Lamezia Terme, nel rispetto delle norme anti Covid, come ogni anno doneranno ai piccoli giochi e materiale educativo

Anche quest’anno per i piccoli degenti del reparto di Pediatria di Lamezia Terme arriva una Befana speciale, una Befana in divisa. I carabinieri del Reparto Tutela Biodiversità di Catanzaro e del Gruppo di Lamezia Terme hanno, infatti, organizzato “La Befana della Biodiversità”, un evento speciale di educazione ambientale e solidarietà.

Ma l’emergenza sanitaria in corso, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi tre anni, non permetterà un incontro “fisico” all’interno del reparto. Gli uomini dell’Arma “adotteranno” simbolicamente il reparto di pediatria, diretto dalla primaria Mimma Caloiero, incontrando i medici, il personale sanitario e i genitori dei piccoli per ringraziarli e sostenerli nella loro opera quotidiana.



Ma non solo, saranno consegnati doni e materiale educativo per continuare il percorso di cultura e sensibilizzazione alla convivenza civile e al rispetto dell’ambiente, promuovendo la conoscenza e l’amore per la natura e la biodiversità.