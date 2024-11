È attesa alla “Tamburelli” per il 19 marzo su iniziativa della comunità dei Minimi del convento lametino

Farà tappa anche alla casa di riposo “Tamburelli” la reliquia del mantello di San Francesco di Paola, in questi giorni in città per la missione popolare promossa dalla comunità dei Minimi del convento lametino. Lunedì prossimo 19 marzo, giorno di San Giuseppe, la reliquia giungerà presso la casa di riposo attorno alle 16 del pomeriggio, accolta dal direttore della casa Antonello Coclite, dai padri cappuccini e dalla famiglia francescana secolare, dai volontari e dai collaboratori della struttura.

Da parte del direttore Antonello Coclite «un ringraziamento alla comunità dei padri Minimi per aver voluto offrire agli anziani che risiedono nella struttura un momento di spiritualità e di gioia con la presenza della reliquia del santo patrono della Calabria proveniente dal santuario di Paola. La testimonianza di carità di Francesco da Paola insieme a quella di Francesco d'Assisi ci incoraggia ad andare avanti nella missione di ogni giorno in questa casa, a servizio degli anziani e dei sofferenti».