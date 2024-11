Don Fabio Stanizzo è il nuovo direttore e presidente della Fondazione Caritas della Diocesi di Lamezia Terme. Una nomina per la quale il sindaco Paolo Mascaro esprime a nome dell’amministrazione comunale gaudio. «Un ruolo nevralgico per tutto il territorio quello affidato a don Fabio - si legge in una nota di via Perugini - che sono sicuro saprà portare avanti con l’umanità che lo contraddistingue e con l’esperienza maturata in questi anni nel campo del sociale e della sincera solidarietà».

«In questo periodo di forte fragilità umana ed economica, sarà indispensabile il suo ruolo di buon pastore per infondere sicurezza e speranza alla debolezza di un’umanità che oggi è particolarmente segnata dalla paura e provata dall’incertezza del domani. A Don Fabio - aggiunge il primo cittadino - va l’augurio della comunità lametina che lo supporterà lungo questo nuovo percorso, certi che saprà leggere questo tempo storico donando risposte alle tante domande di “pane e affetto” che giungeranno alla sua porta».

«In questo percorso – continua Mascaro - non sarà solo ma potrà contare su altre incisive spiritualità a lui affianchiate, da don Giacomo a don Ubaldo, e ovviamente, sulla guida illuminata ed illuminante del nostro Vescovo Sua Eccellenza Mons. Schillaci. Possa la sua fermezza di spirito essere guida cristiana e caritatevole ricordando, come predicò San Paolo, che “la Carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”».

«Doveroso, infine, formulare i complimenti e ringraziare Mons. Adamo Castagnaro, nominato direttore dell'ufficio tecnico e per l'edilizia del culto, che ha svolto con sguardo benevolo il suo ruolo di Vicario Generale della nostra Diocesi, missione oggi affidata alla illuminante preghiera di don Pino Angotti, da sempre interprete di genuino amore e di sincera solidarietà. Nella piena condivisione di ogni positiva speranza – conclude - auguro un sereno cammino a tutti ed alla nostra comunità, non dimenticando don Giuseppe Sinopoli, nominato Vicario della parrocchia "Santa Maria degli Angeli"; mons. Armando Augello, Cooperatore pastorale della parrocchia "SS. Redentore" e don Antonio Astorino, direttore dell’ufficio amministrativo».